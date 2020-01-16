Экхофф: Йохауг — мой идол. Всегда смотрю лыжные гонки, чтобы получить дозу мотивации
Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Тириль Экхофф ответила на вопрос о том, кто является для неё ролевой моделью.
«Я большая фанатка Терезе Йохауг, но она не ролевая модель, она идол, наряду с Эмилем Хегле Свендсеном и некоторыми другими спортсменами. То, как она тренируется, её психология – я всегда смотрю лыжные гонки, чтобы получить дозу мотивации», — приводит слова Экхофф сайт «Матч ТВ».
Вчера, 15 января, Тириль Экхофф стала победительницей спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Этот результат позволил ей выйти в лидеры общего зачёта.
Норвежка Терезе Йохауг — олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, 10-кратная чемпионка мира.
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