Тихонов похвалил Губерниева за репортаж о женском спринте

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил работу Дмитрия Губерниева, комментировавшего женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Я не смотрел концовку репортажа Губерниева, но отмечу, что сегодня комментарии были намного более умеренными. Дима, уже лучше, ещё чуть поспокойнее, и если прекратите интервью после финиша с провалившими гонку спортсменами, то будет вообще всё здорово. Комментируй только то, что необходимо, многословие — не твой козырь», — написал Тихонов на своём официальном сайте.

Ранее Тихонов выражал мнение, что программы Губерниева всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Также он называл популярного комментатора шоуменом.