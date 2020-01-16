Тихонов похвалил Губерниева за репортаж о женском спринте
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил работу Дмитрия Губерниева, комментировавшего женскую спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Я не смотрел концовку репортажа Губерниева, но отмечу, что сегодня комментарии были намного более умеренными. Дима, уже лучше, ещё чуть поспокойнее, и если прекратите интервью после финиша с провалившими гонку спортсменами, то будет вообще всё здорово. Комментируй только то, что необходимо, многословие — не твой козырь», — написал Тихонов на своём официальном сайте.
Ранее Тихонов выражал мнение, что программы Губерниева всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Также он называл популярного комментатора шоуменом.
Губерниев — Тихонову: пилите, Шура, пилите, они золотые!
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