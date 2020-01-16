Шемпп пропустит этап Кубка мира в Поклюке

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира, немецкий биатлонист Симон Шемпп пропустит шестой этап Кубка мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 23 по 26 января. На этой неделе 31-летний спортсмен не выступит на этапе в Рупольдинге (Германия).

«Его физические кондиции не позволяют ему участвовать в соревнованиях. В этом нет никакого смысла. Для начала ему нужно тренироваться, чтобы набраться сил», — приводит слова тренера Исидора Шёрля Sport1.

Шёрль сообщил, что Шемпп хотел бы принять участие в чемпионате мира в Антхольце, но сделать это ему будет сложно.

«Многое зависит и от других спортсменов. Нужно подтверждать свой уровень результатами», — сказал Шёрль.

Сегодня, 16 января, в Рупольдинге пройдёт мужская спринтерская гонка.