Гараничев: подошёл к рубежу, начал стрелять и не понимал, где нахожусь

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив два промаха, он финишировал за пределами топ-30.
«Стрельба? По моим ощущениям, слишком быстро подошёл — пульс был ещё высоким, а психологически настроиться не успел. Начал стрелять и не понимал, где я нахожусь — привыкать нужно.
Добавил ли по скорости на третьем круге? Я уже говорил, что с каждым этапом скорость приходит, но кондиции по-прежнему не лучшие — есть над чем работать.
Соглашусь с тем, что я из тех, кто разбегается к февралю. Так и сейчас — самочувствие пока не то.
По эстафете нам особо не говорят — уже накануне приходят и говорят, кто и когда бежит», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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