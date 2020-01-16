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Гараничев: подошёл к рубежу, начал стрелять и не понимал, где нахожусь

Гараничев: подошёл к рубежу, начал стрелять и не понимал, где нахожусь
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив два промаха, он финишировал за пределами топ-30.

«Стрельба? По моим ощущениям, слишком быстро подошёл — пульс был ещё высоким, а психологически настроиться не успел. Начал стрелять и не понимал, где я нахожусь — привыкать нужно.

Добавил ли по скорости на третьем круге? Я уже говорил, что с каждым этапом скорость приходит, но кондиции по-прежнему не лучшие — есть над чем работать.

Соглашусь с тем, что я из тех, кто разбегается к февралю. Так и сейчас — самочувствие пока не то.

По эстафете нам особо не говорят — уже накануне приходят и говорят, кто и когда бежит», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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