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Логинов — о проблемах с локтем: пропущу гонку, если будет риск усугубить ситуацию

Логинов — о проблемах с локтем: пропущу гонку, если будет риск усугубить ситуацию
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Избежав промахов, он, тем не менее, финишировал за пределами топ-10.

«Небольшое западение скорости связано, в моём понимании, с нехваткой техники, координации на равнинном участке трассы. Но, конечно, причины надо детально анализировать, пока же делаю выводы по горячим следам. Со стрельбой сегодня всё было хорошо. По такой погоде, конечно, нельзя получать штрафы — это сразу же огромное отставание.

Не могу сказать, что у меня проблемы с локтем. Перед стартом о нём я не думаю. Это не проблемы, это, так скажем, отсутствие должного отдыха. Никак не получается дать ему покой. Но я прекрасно осознаю, для чего я бегаю: для себя и для Кубка наций. Говорить о том, что я не думаю о своём здоровье, неправильно. Я всё чувствую, и если будет риск усугубить ситуацию, то я пропущу гонку, как это было в Оберхофе, где была не трасса, а сплошной лёд. До чемпионата мира будет ещё большой перерыв, и я думаю, что этого перерыва хватит, чтобы исправить недочёты по здоровью», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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