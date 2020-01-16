Халили: чувствую, что не готов бороться за самые высокие места на Кубке мира

Российский биатлонист Саид Халили прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив один промах, он финишировал на 68-м месте.
«Проигрыш на дистанции не связан с тяжёлым состоянием. Дело больше в стартовой группе. Пока я заслужил такую группу и не могу из неё выбраться. А в таких далёких номерах бороться тяжело. Трасса сильно разбивается. И в Оберхофе к моему старту пошёл сильный дождь, было много воды, поэтому было сложно. А здесь сыпучая трасса, подъёмы сильно разбиваются. Лыжи вязнут там.
Сколько проиграл из-за трассы? Думаю, что порядка 20-30 секунд по сравнению с первой группой. А вот промах на «стойке» не связан с состоянием трассы. Там исключительно моя ошибка. Старался работать каждый выстрел, но немного не получилось. Если скажут бежать эстафету, с радостью побегу и постараюсь помочь команде. А так — готовлюсь к юниорскому чемпионату мира. Не надоело ли мне туда ездить? Нет, это такой же старт, как и все. Наоборот, только желание бороться и доказывать.
Пока я чувствую, что не готов бороться за самые высокие места на Кубке мира, а так — с идеальной стрельбой можно показывать более или менее приличные результаты. И со временем идти вверх», — заявил Халили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.
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