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Долль — о третьем месте в спринте: немного закопался на «стойке», но жаловаться не на что

Долль — о третьем месте в спринте: немного закопался на «стойке», но жаловаться не на что
Биатлон / Кубок мира 0

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Избежав промахов, он финишировал третьим. От победителя гонки Мартена Фуркада его отделили 12 секунд.

«Все три человека, которые попали сегодня на подиум, провели идеальную гонку. Жаль, что мне не хватило немного для победы. Я потерял время на стрельбе, немного закопался на «стойке». Хотя в целом жаловаться мне не на что, попасть на пьедестал в такой компании – это круто», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лучшее время в гонке среди российских биатлонистов показал Александр Логинов. Избежав промахов, он финишировал на 11-й позиции.

Фуркад выиграл биатлонный спринт в Рупольдинге, Логинов – 11-й
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