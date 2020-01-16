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Елисеев показал 18-й ход в спринте в Рупольдинге, быстрейшим стал Кристиансен

Елисеев показал 18-й ход в спринте в Рупольдинге, быстрейшим стал Кристиансен
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежец Ветле Шоста Кристиансен показал лучший ход в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Его чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 1,7 секунды.

Вторую скорость на дистанции показал французский спортсмен Кентен Фийон Майе, уступивший Кристиансену 2 секунды. Третий ход у победившего в гонке Мартена Фуркада (+2,4).

Лучшим из россиян по скорости стал Матвей Елисеев. Он проиграл Кристиансену 26,4 секунды. Это 18-й ход дня.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Спринтерская гонка. Лыжный ход

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 21.01,7
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — + 2,0
3. Мартен Фуркад (Франция) — + 2,4…
18. Матвей Елисеев (Россия) — + 26,4…
27. Александр Логинов (Россия) — + 41,8…
50. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.09,7
51. Эдуард Латыпов (Россия) — + 1.10,2…
65. Никита Поршнев (Россия) — + 1.24,4…
71. Саид Каримулла Халили (Россия) — + 1.31,1.

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