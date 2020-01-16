Елисеев показал 18-й ход в спринте в Рупольдинге, быстрейшим стал Кристиансен

Норвежец Ветле Шоста Кристиансен показал лучший ход в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Его чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 1,7 секунды.



Вторую скорость на дистанции показал французский спортсмен Кентен Фийон Майе, уступивший Кристиансену 2 секунды. Третий ход у победившего в гонке Мартена Фуркада (+2,4).



Лучшим из россиян по скорости стал Матвей Елисеев. Он проиграл Кристиансену 26,4 секунды. Это 18-й ход дня.



Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Мужчины. Спринтерская гонка. Лыжный ход



1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 21.01,7

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — + 2,0

3. Мартен Фуркад (Франция) — + 2,4…

18. Матвей Елисеев (Россия) — + 26,4…

27. Александр Логинов (Россия) — + 41,8…

50. Евгений Гараничев (Россия) — + 1.09,7

51. Эдуард Латыпов (Россия) — + 1.10,2…

65. Никита Поршнев (Россия) — + 1.24,4…

71. Саид Каримулла Халили (Россия) — + 1.31,1.

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