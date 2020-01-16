Латыпов бежал в спринте в Рупольдинге на запасных лыжах Логинова

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия), где он занял 55-е место. Спортсмен рассказал, что бежал на запасных лыжах соотечественника Александра Логинова.
«Первый круг я попытался начать быстрее. Второй — держал темп. На третьем я подустал, а на концовку просто не хватило сил держать темп, с которым начал. Поэтому так в итоге и получилось. На моих лыжах написано «Логинов»? Мы откатываем все лыжи и лучшие берём на гонку. Это его вторая пара, так как мои были чуть хуже», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Победу в спринте одержал лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он был точен на огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м. Его отставание от лидера составило 44,4 секунды.
- 16 января 2020
-
19:54
-
19:49
-
19:26
-
19:26
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:28
-
18:28
-
18:24
-
17:49
-
17:32
-
17:19
-
16:12
-
15:21
-
15:17
-
15:13
-
14:47
-
13:48
-
12:28
-
12:13
-
11:44
-
10:34
-
09:46
-
09:39
-
09:17
-
00:33
- 15 января 2020
-
22:31
-
20:07
-
19:40
-
19:32
-
19:12
-
19:12
-
19:02
-
18:48