Латыпов бежал в спринте в Рупольдинге на запасных лыжах Логинова

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия), где он занял 55-е место. Спортсмен рассказал, что бежал на запасных лыжах соотечественника Александра Логинова.



«Первый круг я попытался начать быстрее. Второй — держал темп. На третьем я подустал, а на концовку просто не хватило сил держать темп, с которым начал. Поэтому так в итоге и получилось. На моих лыжах написано «Логинов»? Мы откатываем все лыжи и лучшие берём на гонку. Это его вторая пара, так как мои были чуть хуже», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержал лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он был точен на огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м. Его отставание от лидера составило 44,4 секунды.