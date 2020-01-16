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Латыпов бежал в спринте в Рупольдинге на запасных лыжах Логинова

Латыпов бежал в спринте в Рупольдинге на запасных лыжах Логинова
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия), где он занял 55-е место. Спортсмен рассказал, что бежал на запасных лыжах соотечественника Александра Логинова.

«Первый круг я попытался начать быстрее. Второй — держал темп. На третьем я подустал, а на концовку просто не хватило сил держать темп, с которым начал. Поэтому так в итоге и получилось. На моих лыжах написано «Логинов»? Мы откатываем все лыжи и лучшие берём на гонку. Это его вторая пара, так как мои были чуть хуже», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержал лидер общего зачёта француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он был точен на огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м. Его отставание от лидера составило 44,4 секунды.

Фуркад выиграл биатлонный спринт в Рупольдинге, Логинов – 11-й
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