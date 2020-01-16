А. Резцова: с такими результатами нам нечего ловить на чемпионате мира. Сдал даже Логинов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова прокомментировала выступления российских биатлонистов в текущем сезоне.
«Если мы раньше могли и три-четыре промаха допустить, но бежали, то сейчас нам нужна хорошая физподготовка. В ней большие просчёты, мы проигрываем в районе двух минут, это немыслимо. Даже Саша Логинов сдал. Если раньше бежал ногами, то сейчас не знаю, что происходит. Не хочу никого обидеть, но я думаю, нам нечего ловить на чемпионате мира с такими результатами. Будет сложно, потому что проигрыши огромные, и мы, кажется, даже не делаем никаких выводов.
У нас нарушилась система подготовки. Она сейчас направлена только на стрельбу. Проигрыши просто огромные — до двух минут. Нужно работать над физикой. Эта проблема, конечно, одним днём не решается, физика закладывается в течение подготовительного периода — летом и осенью. Наверное, нам надо искать хороших тренеров по физике. Все практически стреляют без промахов или с одним промахом, мы явно работаем над стрельбой, есть перекос в её сторону», — цитирует Резцову «Р-Спорт».
Напомним, лучшим россиянином в общем зачёте Кубка мира является Александр Логинов, занимающий пятое место. В женском личном зачёте наивысшее место среди россиянок — у Светланы Мироновой (15-е).
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