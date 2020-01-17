Сегодня, 17 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская эстафета 4х6 км. Старт запланирован на 16:30 мск.
В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) россиянки заняли пятое место. В той гонке выступили Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.
В Хохфильцене (Австрия) Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт продемонстрировали второй результат. В Оберхофе (Германия) Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина финишировали седьмыми.
- 17 января 2020
-
10:32
-
10:27
-
10:16
-
10:06
-
09:53
-
09:43
-
09:34
-
09:29
-
09:03
-
08:43
-
01:08
-
00:31
-
00:08
- 16 января 2020
-
23:46
-
23:45
-
22:57
-
21:33
-
21:03
-
20:26
-
20:20
-
19:54
-
19:49
-
19:26
-
19:26
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:28
-
18:28
-
18:24
-
17:49
-
17:32
-
17:19
-
16:12
-
15:21