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Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 17 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская эстафета 4х6 км. Старт запланирован на 16:30 мск.

В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) россиянки заняли пятое место. В той гонке выступили Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.

В Хохфильцене (Австрия) Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт продемонстрировали второй результат. В Оберхофе (Германия) Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина финишировали седьмыми.

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