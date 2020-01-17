Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня, 17 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится женская эстафета 4х6 км. Старт запланирован на 16:30 мск.



В составе сборной России выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.



«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) россиянки заняли пятое место. В той гонке выступили Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина.



В Хохфильцене (Австрия) Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт продемонстрировали второй результат. В Оберхофе (Германия) Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина финишировали седьмыми.