Васильев: проблемы со смазкой и лыжами у наших биатлонистов преувеличены

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонистов в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Он отметил, что проблемы, которые, в частности, испытывал Матвей Елисеев на последнем круге дистанции, напрямую связаны с предсезонной подготовкой.

«С самого начала сезона было понятно, что на медали будут претендовать Александр Логинов и Матвей Елисеев, а остальные буксуют. Рассказы про проблемы со смазкой и лыжами преувеличены. Тот же Елисеев два круга проехал нормально, а на последнем уступил вчистую. Последний круг — это лакмусовая бумажка предсезонной подготовки», — приводит слова Васильева News.ru.



В спринтерской гонке в Рупольдинге Логинов занял 11-е место, Елисеев — 17-е. Победу одержал француз Мартен Фуркад. Остальные россияне не попали в топ-50. Евгений Гараничев — 53-й, Эдуард Латыпов — 55-й, Саид Каримулла Халили — 68-й, Никита Поршнев — 70-й.