Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону в эстафете в Рупольдинге
Определился состав женской сборной Украины по биатлону в эстафете на первом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
За команду побегут Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная. Об этом сообщает Xsport.ua со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
Женская эстафета начнётся сегодня, 17 января, в 17:30 мск. Также известен состав сборной России.
Ранее в Рупольдинге завершилась женская спринтерская гонка, победительницей которой стала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей среди украинок стала Джима, финишировавшая 29-й. Вита Семеренко показала 34-е время, тогда как Елена Пидгрушная стала 40-й. Валентина Семеренко, допустив три промаха, в итоговом протоколе расположилась на 59-й строчке.
Читайте также
- 17 января 2020
-
01:08
-
00:31
-
00:08
- 16 января 2020
-
23:46
-
23:45
-
22:57
-
21:33
-
21:03
-
20:26
-
20:20
-
19:54
-
19:49
-
19:26
-
19:26
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:28
-
18:28
-
18:24
-
17:49
-
17:32
-
17:19
-
16:12
-
15:21
-
15:17
-
15:13
-
14:47
-
13:48
-
12:28
-
12:13
-
11:44
-
10:34
-
09:46
-
09:39
Партнерский контент