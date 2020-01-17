Стал известен состав женской сборной Украины по биатлону в эстафете в Рупольдинге

Определился состав женской сборной Украины по биатлону в эстафете на первом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



За команду побегут Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Елена Пидгрушная. Об этом сообщает Xsport.ua со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.



Женская эстафета начнётся сегодня, 17 января, в 17:30 мск. Также известен состав сборной России.



Ранее в Рупольдинге завершилась женская спринтерская гонка, победительницей которой стала норвежка Тириль Экхофф. Лучшей среди украинок стала Джима, финишировавшая 29-й. Вита Семеренко показала 34-е время, тогда как Елена Пидгрушная стала 40-й. Валентина Семеренко, допустив три промаха, в итоговом протоколе расположилась на 59-й строчке.