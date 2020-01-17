Долль: перед стрельбой в спринте думал: почему всё так просто?

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль оценил выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Он занял третье место, не совершив ни одного промаха.

«Есть много мелких нюансов, которые влияют на конечный результат. Это спринт, и, как сказал Кентен Фийон Майе, здесь борьба идёт за каждую секунду. Наверное, я даже немного растерялся из-за такого плавного подхода к огневому. Каждый раз, ступив на коврик, отвлекался и думал: почему всё так просто? Ноги не тряслись, дыхание не сбивалось — за этап в Оберхофе я отвык от такого!» — приводит слова Долля Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержал лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад. Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе.