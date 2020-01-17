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Вирер: Обереггер не был честен со мной. Всё кончено

Вирер: Обереггер не был честен со мной. Всё кончено
Биатлон / Кубок мира 0

Действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о бывшем тренере сборной Италии Патрике Обереггере, который теперь работает с командой Норвегии.

«У нас нет никаких отношений. Я больше не хочу с ним разговаривать. Всё кончено. Он не был честен со мной, так что для меня лучше оборвать с ним все контакты. У меня новые тренеры и другие вещи, о которых нужно думать.

У меня уже другая жизнь, я живу в другом месте. Не думаю, что мы с ним будет часто встречаться. Но никогда не говори «никогда», — приводит слова Вирер NRK.

По итогам спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) Вирер уступила лидерство в общем зачёте норвежке Тириль Экхофф.

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