Вирер: Обереггер не был честен со мной. Всё кончено
Действующая обладательница Кубка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о бывшем тренере сборной Италии Патрике Обереггере, который теперь работает с командой Норвегии.
«У нас нет никаких отношений. Я больше не хочу с ним разговаривать. Всё кончено. Он не был честен со мной, так что для меня лучше оборвать с ним все контакты. У меня новые тренеры и другие вещи, о которых нужно думать.
У меня уже другая жизнь, я живу в другом месте. Не думаю, что мы с ним будет часто встречаться. Но никогда не говори «никогда», — приводит слова Вирер NRK.
По итогам спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) Вирер уступила лидерство в общем зачёте норвежке Тириль Экхофф.
Вирер — об интриге в Кубке мира: у девушек всё намного интереснее
Читайте также
- 17 января 2020
-
09:53
-
09:43
-
09:34
-
09:29
-
09:03
-
08:43
-
01:08
-
00:31
-
00:08
- 16 января 2020
-
23:46
-
23:45
-
22:57
-
21:33
-
21:03
-
20:26
-
20:20
-
19:54
-
19:49
-
19:26
-
19:26
-
18:57
-
18:46
-
18:34
-
18:28
-
18:28
-
18:24
-
17:49
-
17:32
-
17:19
-
16:12
-
15:21
-
15:17
-
15:13
-
14:47
-
13:48
Партнерский контент