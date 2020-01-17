Биатлонист Прима — о 8-м месте в спринте: спасибо сервису за лыжи. Была хорошая скорость

Украинский биатлонист Артём Прима, финишировавший восьмым в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия), рассказал, как ему удалось добиться такого результата.

«В чём секрет прорыва? Ну, мы же готовимся, подходим к стартам основательно. Всё меньше времени остаётся до чемпионата мира, чемпионата Европы, и я понимаю, что, приближаясь к главным стартам, кондиции должна быть лучше и лучше. Получилось хорошо отработать на огневом рубеже и спасибо сервису за лыжи. Можно было по дистанции очень здорово работать и поддерживать хороший темп, хорошую скорость.

Нет какого-то самого любимого, все этапы по-своему любимые. Каждая трасса хорошая — надо бежать и работать. Осталось, по сути, Рупольдинг — один-два старта — и Поклюка. И всё. И там уже подготовка к чемпионату мира. Если примем решение какую-то гонку пропустить, то, значит, буду пропускать. Если нет — буду работать полностью. У меня хорошие кондиции, всё нормально", — цитирует Приму biathlon.com.ua.

Победу в спринте одержал лидер общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад. Вторым стал его соотечественник Кентен Фийон Майе.

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