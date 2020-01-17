Аликин — о тренере сборной России Истомине: цирк, это же пацан. Все люди смеются

Бывший тренер сборной России по биатлону олимпийский чемпион Владимир Аликин призвал тренерский штаб национальной команды признать ошибки в работе.
«Какую подготовку провели, так и выступаем. Разговоры о патронах – отговорки тренерского штаба. Нет чтобы честно признаться, что летом неправильно выбрали путь подготовки. Все тренируются по методике Хованцева, а почему он ни за что не отвечает? Надо, чтобы тренеры признали свою ошибку, а то сваливают на сервисёров.
И нет никакой подвижности ни со стороны президента СБР, ни со стороны тренеров. Набрали просто людей по объявлению. Кто такой этот Истомин? Ребята смеялись, он вышел сам на лыжи, а техники никакой. Не занимался ведь он, а главный тренер прочитал резюме и взял в сборную. Цирк, это же пацан. Я его называю Гаврош, может только патроны подносить. Все люди смеются, я знаю. Издевательство какое-то», — цитирует Аликина РИА «Новости».
В Кубке наций мужская сборная России занимает четвёртое место, женская — пятое.
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