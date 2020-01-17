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Сучилов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье

Сучилов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье
Биатлон / Кубок IBU 0

Российский биатлонист Семён Сучилов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Второе и третье места заняли представители Норвегии — Сиверт Гутторм Баккен и Эндре Стрёмсхейм соответственно.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Осрблье, Словакия
Мужчины. Спринт. 10 км.
1. Семён Сучилов (Россия) — 23.56,0 (1).
2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +10,3 (1).
3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +12,7 (1).
4. Алексей Слепов (Россия) — +29,0 (0).
5. Синдре Фьелльхейм Йорде (Норвегия) — +33,7 (1)...
7. Кирилл Стрельцов (Россия) — +37,7 (0)...
11. Василий Томшин (Россия) — +56,8 (1)...
30. Вадим Филимонов (Россия) — +2.03,8 (2).

Россиянин Ильназ Мухамедзянов не стартовал. Сегодня, 17 января, в Осрблье также состоится женская спринтерская гонка.

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 5, Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Спринт 10 км
17 января 2020, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Семён Сучилов
Россия
23:56.0
2
Сиверт Гутторм Баккен
Норвегия
+10.3
3
Эндре Стрёмсхейм
Норвегия
+12.7
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