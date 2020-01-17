Сучилов выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье

Российский биатлонист Семён Сучилов одержал победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Второе и третье места заняли представители Норвегии — Сиверт Гутторм Баккен и Эндре Стрёмсхейм соответственно.



Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Осрблье, Словакия

Мужчины. Спринт. 10 км.

1. Семён Сучилов (Россия) — 23.56,0 (1).

2. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — +10,3 (1).

3. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +12,7 (1).

4. Алексей Слепов (Россия) — +29,0 (0).

5. Синдре Фьелльхейм Йорде (Норвегия) — +33,7 (1)...

7. Кирилл Стрельцов (Россия) — +37,7 (0)...

11. Василий Томшин (Россия) — +56,8 (1)...

30. Вадим Филимонов (Россия) — +2.03,8 (2).

Россиянин Ильназ Мухамедзянов не стартовал. Сегодня, 17 января, в Осрблье также состоится женская спринтерская гонка.