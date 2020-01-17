Сучилов прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка IBU

Российский биатлонист Семён Сучилов поделился впечатлениями от победы в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Он сумел занять первое место, несмотря на один промах.

«Это моя первая победа в личной гонке. Я всегда был близко, занимал четвёртые-пятые места. Но сегодня я наконец стал первым. Сейчас я очень рад. Хочу поблагодарить всех, кто мне помог», — приводит слова Сучилова пресс-служба Кубка IBU в «Твиттере».

Второе и третье места заняли представители Норвегии — Сиверт Гутторм Баккен и Эндре Стрёмсхейм соответственно. В топ-10 также вошли россияне Алексей Слепов (четвёртое место) и Кирилл Стрельцов (седьмое). Сегодня, 17 января, в Осрблье также состоится женская спринтерская гонка.