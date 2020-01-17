Сливко и Глазырина стали призёрами спринта на этапе Кубка IBU в Польше

Российские биатлонистки Виктория Сливко и Екатерина Глазырина стали призёрами спринтерской гонки на 7,5 км на пятом этапе Кубка IBU в Душники-Здруй (Польша).

Победу одержала норвежка Каролин Эрдаль, зашедшая на один штрафной круг. Сливко, стрелявшая чистая отстала от лидера на 19,7 сек. 0,1 сек. Уступила подруге по команде Глазырина, допустившая 1 промах.

В топ-20 ещё три россиянки: Анастасия Поршнева (12-я), Анна Никулина (16) и Наталья Гербулова (19).

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Душники-Здруй, Польша

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Каролин Эрдаль (Норвегия) – 20.47,1 (1 промах).

2. Виктория Сливко (Россия) – отставание 19,7 (0).

3. Екатерина Глазырина (Россия) — +19,8 (1)…

12. Анастасия Поршнева (Россия) — +50,1 (2)…

16. Анна Никулина (Россия) — +1.04,4 (1)…

19. Наталья Гербулова (Россия) — +1.25,2 (2)…

36. Ульяна Кайшева (Россия) — +2.11,5 (5).