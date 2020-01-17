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Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е
Биатлон / Кубок мира 0

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Вторыми финишировали француженки, третьими — швейцарские спортсменки.

Россиянки с хорошей стрельбой и невероятно медленным ходом по лыжне заняли 11-е место. Евгения Павлова воспользовалась только одним дополнительным патроном на втором огневом рубеже, но ходом уступила соперницам около минуты, передав эстафету Ирине Старых только 15-й. Старых также допустила только один промах и сократила отставание, став девятой. Кристина Резцова взяла два дополнительных патрона на «лёжке» и увеличила отрыв от лидера до 1 минуты 21 секунды. Не слишком быстра была и Екатерина Юрлова-Перхт на заключительном этапе.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Эстафета, 4x6 км

1. Норвегия – 1:08.46,4 (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов).
2. Франция – отставание 10,7 (0+8).
3. Швейцария — +20,7 (0+4)…
11. Россия — +2.33,8 (0+6).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. Эстафета 4x6 км
17 января 2020, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:08:46.4
2
Франция
+10.7
3
Швейцария
+20.7
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