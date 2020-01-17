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Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России
Биатлон / Кубок мира 0

Неординарная ситуация случилась у российской биатлонистки Кристины Резцовой на третьем этапе эстафетной гонки 4х6 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. На «стойке» Резцова начала стрелять слева направо, но заметила, что мишени закрываются и справа налево. Это рядом стоящая соперница из Беларуси стреляла не по своему щиту. В итоге, выстрелив три раза, Резцова увидела перед собой все пять закрытых мишеней на щите, и она решила выстрелить туда ещё дважды, так как неиспользованных патронов оставаться не должно.

Однако действия Кристины не совсем соответствуют правилам. Она должна была не самостоятельно принимать решение, а позвать судью.

Сборная России заняла 11-е место в эстафете, отстав от победительниц из Норвегии на две с половиной минуты.

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е
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