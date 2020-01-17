Белорусская биатлонистка стреляла по мишеням сборной России

Неординарная ситуация случилась у российской биатлонистки Кристины Резцовой на третьем этапе эстафетной гонки 4х6 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. На «стойке» Резцова начала стрелять слева направо, но заметила, что мишени закрываются и справа налево. Это рядом стоящая соперница из Беларуси стреляла не по своему щиту. В итоге, выстрелив три раза, Резцова увидела перед собой все пять закрытых мишеней на щите, и она решила выстрелить туда ещё дважды, так как неиспользованных патронов оставаться не должно.
Однако действия Кристины не совсем соответствуют правилам. Она должна была не самостоятельно принимать решение, а позвать судью.
Сборная России заняла 11-е место в эстафете, отстав от победительниц из Норвегии на две с половиной минуты.
- 17 января 2020
-
18:43
-
18:31
-
18:25
-
18:17
-
18:09
-
17:55
-
17:44
-
17:16
-
15:20
-
14:19
-
13:39
-
10:32
-
10:27
-
10:16
-
10:06
-
09:53
-
09:43
-
09:34
-
09:29
-
09:03
-
08:43
-
01:08
-
00:31
-
00:08
- 16 января 2020
-
23:46
-
23:45
-
22:57
-
21:33
-
21:03
-
20:26
-
20:20
-
19:54
-
19:49
-
19:26
-
19:26