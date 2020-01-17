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Российские биатлонистки опустились на пятое место в Кубке наций

Российские биатлонистки опустились на пятое место в Кубке наций
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная России по биатлону опустилась на пятое место в зачёте Кубка наций после неудачного выступления в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Россиянки Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт заняли 11-е место, отстав от победительниц из Норвегии на две с половиной минуты. Серебряными призёрами стали француженки, третьими финишировали швейцарские биатлонистки.

В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Биатлон. Кубок наций. Женщины
После 12 гонок

1. Норвегия – 4789.
2. Швеция – 4302.
3. Франция – 4091.
4. Германия – 4010.
5. Россия – 3760.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е
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