Российские биатлонистки опустились на пятое место в Кубке наций
Женская сборная России по биатлону опустилась на пятое место в зачёте Кубка наций после неудачного выступления в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Россиянки Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт заняли 11-е место, отстав от победительниц из Норвегии на две с половиной минуты. Серебряными призёрами стали француженки, третьими финишировали швейцарские биатлонистки.
В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.
Биатлон. Кубок наций. Женщины
После 12 гонок
1. Норвегия – 4789.
2. Швеция – 4302.
3. Франция – 4091.
4. Германия – 4010.
5. Россия – 3760.
Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».
Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е
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