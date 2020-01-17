Российские биатлонистки опустились на пятое место в Кубке наций

Женская сборная России по биатлону опустилась на пятое место в зачёте Кубка наций после неудачного выступления в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Россиянки Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт заняли 11-е место, отстав от победительниц из Норвегии на две с половиной минуты. Серебряными призёрами стали француженки, третьими финишировали швейцарские биатлонистки.

В зачёт Кубка наций идут спринтерские и индивидуальные гонки, а также эстафеты.

Биатлон. Кубок наций. Женщины

После 12 гонок

1. Норвегия – 4789.

2. Швеция – 4302.

3. Франция – 4091.

4. Германия – 4010.

5. Россия – 3760.

Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».