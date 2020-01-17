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Бескон: Германия – просто удачное место для французских биатлонисток

Бескон: Германия – просто удачное место для французских биатлонисток
Биатлон / Кубок мира 0

Французская биатлонистка Анаис Бескон, бежавшая на втором этапе, прокомментировала второе место своей команды в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Бескон воспользовалась двумя дополнительными патронами на «стойке».

«Сборная Франции выбрала ту же расстановку, что и на предыдущем этапе в Оберхофе. И это снова сработало! Наверное, Германия – просто удачное место для нас. Сегодня все девчонки отлично показали себя, никто не провалился, и это принесло нам очередную медаль», — передаёт слова Бескон корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

За сборную Франции также бежали Жулия Симон, Селия Эмонье и Жюстин Бреза. Допустив 8 промахов на четверых француженки уступили победительницам из Норвегии 10,7 секунды.

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