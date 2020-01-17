Васильев: лидеров сборной снял бы с этапа КМ в Поклюке и отправил копить силы к ЧМ

Двухкратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российских биатлонисток в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Сборная России, использовав всего 6 дополнительных патронов, заняла 11-е место.



«Всё очень просто — это полная неготовность женщин. Если в начале сезона они выглядели неплохо, то сейчас сил нет совсем. Женщины очень много проигрывают ходом, с этим что-то надо делать. Тренерский состав, скорее всего, пообщается и подумает, что предпринять. Я бы лидеров сборной — Миронову и Юрлову-Перхт вообще снял со следующего этапа в Поклюке и отправил тренироваться и накапливать силы к чемпионату мира. В таком состоянии туда ехать нельзя, это ужасно.



Стрельба без штрафных кругов не значит хорошо. В такой форме в эстафете надо стараться не использовать дополнительные патроны. Нельзя сказать, что это хорошо. В данном случае стоит стрелять ещё точнее», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету в Рупольдинге, россиянки — 11-е