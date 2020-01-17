Биатлонистка Резцова рассказала, как реагирует на критику своей известной мамы

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как относится к словам мамы, трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая регулярно резко высказывается в адрес тренерского штаба национальной сборной.

«Ещё не читала маминых слов последние дни. Но, в любом случае, я уже привыкла к маме в этом плане. Кто бы нас ни тренировал, всё будет не так. Абсолютно никак не реагирую на эти слова. Как только начинается с ней обсуждение на эту тему, говорю: «Так, стоп». И на этом заканчиваем», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

На этапе Кубка мира в Рупольдинге Резцова с одним промахом стала 42-й в спринте и заняла 11-е место в составе сборной России в эстафете.