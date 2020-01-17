Богалий: как поступила Резцова, так нельзя поступать. Нужно учить правила

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала результаты российских биатлонисток на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Сборная России в составе Евгении Павловой, Ирины Старых, Кристины Резцовой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла 11-е место в эстафете 4х6 км, использовав 6 дополнительных патронов. От победительниц из Норвегии россиянки отстали на две с половиной минуты.

«Результат женской эстафеты совершенно не такой, к которому мы привыкли в последних гонках и который хотели бы видеть. Последнее время мы боролись около призовых мест, в первой шестёрке, это позволяло заработать очки в Кубок наций в таком сложном виде, как эстафетная гонка. Мне казалось, что 4–6-е место можем занять сегодня. Но результаты после Оберхофа съехали, результаты очень печальные. Шесть запасных патронов — это чуть больше минуты, значит, ходом проигрываем много. Видимо, не хватает «физики», — приводит слова Богалий РИА «Новости».

Известная биатлонистка оценила действия Резцовой, которая самостоятельно, не уведомив судью, приняла решение дважды выстрелить в закрытую установку, после того как соперница закрыла ей две мишени.

«Когда Кристина заметила, что стреляют в её установку, нужно было поднять руку. Таковы правила. После этого тебе заряжают установку, и ты достреливаешь два выстрела. Как поступила Кристина, так нельзя поступать. Тем более говорить, что ты знаешь правила соревнований. Нужно учить правила в сборной. Не знаю, накажут ли её судьи, но во время соревнований ты получил помощь извне, так как тебе закрыли мишени», — сказала Богалий.