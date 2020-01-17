Богалий: как поступила Резцова, так нельзя поступать. Нужно учить правила

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала результаты российских биатлонисток на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Сборная России в составе Евгении Павловой, Ирины Старых, Кристины Резцовой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла 11-е место в эстафете 4х6 км, использовав 6 дополнительных патронов. От победительниц из Норвегии россиянки отстали на две с половиной минуты.
«Результат женской эстафеты совершенно не такой, к которому мы привыкли в последних гонках и который хотели бы видеть. Последнее время мы боролись около призовых мест, в первой шестёрке, это позволяло заработать очки в Кубок наций в таком сложном виде, как эстафетная гонка. Мне казалось, что 4–6-е место можем занять сегодня. Но результаты после Оберхофа съехали, результаты очень печальные. Шесть запасных патронов — это чуть больше минуты, значит, ходом проигрываем много. Видимо, не хватает «физики», — приводит слова Богалий РИА «Новости».
Известная биатлонистка оценила действия Резцовой, которая самостоятельно, не уведомив судью, приняла решение дважды выстрелить в закрытую установку, после того как соперница закрыла ей две мишени.
«Когда Кристина заметила, что стреляют в её установку, нужно было поднять руку. Таковы правила. После этого тебе заряжают установку, и ты достреливаешь два выстрела. Как поступила Кристина, так нельзя поступать. Тем более говорить, что ты знаешь правила соревнований. Нужно учить правила в сборной. Не знаю, накажут ли её судьи, но во время соревнований ты получил помощь извне, так как тебе закрыли мишени», — сказала Богалий.
- 17 января 2020
-
20:17
-
19:55
-
19:55
-
19:22
-
18:43
-
18:31
-
18:25
-
18:17
-
18:09
-
17:55
-
17:44
-
17:16
-
15:20
-
14:19
-
13:39
-
10:32
-
10:27
-
10:16
-
10:06
-
09:53
-
09:43
-
09:34
-
09:29
-
09:03
-
08:43
-
01:08
-
00:31
-
00:08
- 16 января 2020
-
23:46
-
23:45
-
22:57
-
21:33
-
21:03
-
20:26
-
20:20