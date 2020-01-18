Падин: результаты Хованцева — провальные Олимпиада в Нагано и ЧМ-2011 у женщин

Тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин, который в прошлом сезоне работал с резервом российской команды, высказал мнение о результатах сборной России на Кубке мира.

«Результаты сборной России я бы назвал неудовлетворительными. Это показывают протоколы соревнований, и это уровень тренерского штаба, на большее они не способны. Если в прошлом году на старых харчах спортсмены ещё могли что-то показывать, то в этом они уже демонстрируют результат той методической части, которая была предложена главным тренером сборной. И если тренеры сборной России готовы так работать дальше — вопросов нет, мировому биатлону будет только легче, потому что пока Россия будет на отстающих позициях, другие команды окажутся выше.

Добавлю к этому ещё такой вопрос: если главный тренер сборной проводит семинары и рассказывает про норвежскую методику подготовки, то почему он её не применяет? Получается какая-то профанация. Норвежская система подготовки не имеет никакого отношения к тому, что предлагает Хованцев. Через его методику я прошёл как спортсмен более двадцати лет назад и в прошлом году повторил её уже как тренер. Из этого почти ничего не получилось, а он продолжает её пропагандировать.

Результаты Хованцева мы прекрасно знаем, это провальная Олимпиада в Нагано в 1998-м и такой же провальный ЧМ-2011 у женщин в Ханты-Мансийске. И вот наступает очередной его провал. Как тренер он не состоялся, просто повезло с талантливыми спортсменами. Раньше ими были Чепиков, Тарасов и Драчёв, а сейчас это Логинов. Вот и вся работа Хованцева», — приводит слова Падина сайт «Матч ТВ».