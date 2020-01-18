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Падин: результаты Хованцева — провальные Олимпиада в Нагано и ЧМ-2011 у женщин

Падин: результаты Хованцева — провальные Олимпиада в Нагано и ЧМ-2011 у женщин
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер мужской сборной Беларуси по биатлону Андрей Падин, который в прошлом сезоне работал с резервом российской команды, высказал мнение о результатах сборной России на Кубке мира.

«Результаты сборной России я бы назвал неудовлетворительными. Это показывают протоколы соревнований, и это уровень тренерского штаба, на большее они не способны. Если в прошлом году на старых харчах спортсмены ещё могли что-то показывать, то в этом они уже демонстрируют результат той методической части, которая была предложена главным тренером сборной. И если тренеры сборной России готовы так работать дальше — вопросов нет, мировому биатлону будет только легче, потому что пока Россия будет на отстающих позициях, другие команды окажутся выше.

Добавлю к этому ещё такой вопрос: если главный тренер сборной проводит семинары и рассказывает про норвежскую методику подготовки, то почему он её не применяет? Получается какая-то профанация. Норвежская система подготовки не имеет никакого отношения к тому, что предлагает Хованцев. Через его методику я прошёл как спортсмен более двадцати лет назад и в прошлом году повторил её уже как тренер. Из этого почти ничего не получилось, а он продолжает её пропагандировать.

Результаты Хованцева мы прекрасно знаем, это провальная Олимпиада в Нагано в 1998-м и такой же провальный ЧМ-2011 у женщин в Ханты-Мансийске. И вот наступает очередной его провал. Как тренер он не состоялся, просто повезло с талантливыми спортсменами. Раньше ими были Чепиков, Тарасов и Драчёв, а сейчас это Логинов. Вот и вся работа Хованцева», — приводит слова Падина сайт «Матч ТВ».

«Ждём приезда Драчёва». Неужели только президент решит все проблемы российского биатлона?
Пока всё очень плохо. Российские биатлонисты не могут попасть на подиум третий этап подряд.
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