Норицын — о Мироновой: Света изменилась, но на неё давит критика

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал выступлении Светланы Мироновой на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге.
«Визуальная картинка по Свете не совпадает с фактическими результатами. В эстафете Оберхофа она неплохо пробежала по Рёйселанд — 15 секунд проигрыша, то есть состояние было нормальным.
Но влияет фактор психологии. Света изменилась: увидела, что может бороться на этом уровне, и стала очень требовательной к себе. Каждый выход на гонку у неё отличается от того, что было в прошлом сезоне: тогда она играла и получала удовольствие, сейчас начала выжимать из себя результат.
Но мы ничего не требуем от нее по медалям и местам. Наоборот, сейчас правильные установки: выходить и просто делать то, что наработали. Летом перенос с обычных тренировок на контрольные получался легко. Сейчас это иногда теряется.
Плохо, что временами она нарывается на статьи, что-то читает. Многие эксперты смотрят и начинают говорить не очень красиво, мол, какой Миронова лидер и так далее. На неё это давит. Но, думаю, она освободится. Рано или поздно надо было пройти через давление, ожидания, критику», — приводит слова Норицына Sports.ru.
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