К. Резцова: наша сервис-бригада провела тесты, вроде, лыжи едут, как и у других команд

Российская биатлонистка Кристина Резцова после спринта и эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) рассказала о собственной мотивации, а также прокомментировала работу лыж в гонках.
«Я понимаю, что надо бороться в любом случае. Этот сезон для меня – борьба самой с собой на этом уровне. Я стараюсь отрабатывать каждую гонку так, чтобы расти от своего результата.
Наша сервис-бригада провела тесты с лыжами других команд, и, вроде как, у нас лыжи едут точно так же. Но по факту откуда-то берутся секунды отставания. Не на подъёмах, а на тех частях, где большую роль играет работа лыж. Об этом можно спорить бесконечно. Со своей стороны они считают, что правы. А получилось так, как получилось.
Могу сказать, что в Оберхофе у меня было самочувствие не такое хорошее, как здесь. А лыжи работали лучше. Я бежала спринт и эстафету. Не помню, где именно, но у других наших девчонок лыжи работали хуже, чем у меня. И тогда я была готова ответить, что проблема в моём самочувствии. Сейчас же очень сильно ощущается, что дело в лыжах», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
На этапе Кубка мира в Рупольдинге Резцова с одним промахом стала 42-й в спринте и заняла 11-е место в составе сборной России в эстафете.
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