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Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 18 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) пройдёт мужская эстафета 4х7,5 км. Старт запланирован на 16:15 мск.

В составе сборной России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Сборная России выйдет на старт под четвёртым номером. Первый номер достался норвежцам, второй – французам, третий – немцам. Примечательно, что лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад побежит на втором этапе. Финишёром у сборной Норвегии будет Ветле Шостад Кристиансен, у французов — Кентен Фийон Майе, у немцев — Бенедикт Долль.

Биатлон. Кубок мира. Мужская эстафета. Россия заждалась медалей! LIVE
Мужская сборная России поборется за награды на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Все новости, фото и фишки дня — в нашей онлайн-трансляции.
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