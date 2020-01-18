Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня, 18 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) пройдёт мужская эстафета 4х7,5 км. Старт запланирован на 16:15 мск.



В составе сборной России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Сборная России выйдет на старт под четвёртым номером. Первый номер достался норвежцам, второй – французам, третий – немцам. Примечательно, что лидер Кубка мира француз Мартен Фуркад побежит на втором этапе. Финишёром у сборной Норвегии будет Ветле Шостад Кристиансен, у французов — Кентен Фийон Майе, у немцев — Бенедикт Долль.