Мелихов: у Резцовой остались две непоражённые мишени — а вдруг она бы их не закрыла?

Известный судья Вадим Мелихов выразил мнение относительно инцидента, который произошёл с российской биатлонисткой Кристиной Резцовой во время эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
На «стойке» по мишени Резцовой начала стрелять биатлонистка из Белоруссии, закрыв две мишени. В итоге Резцова сделала всего три выстрела, поразив три мишени, а два оставшихся в магазине патрона выпустила в закрытую установку.
«Факт простой: Резцова должна была закрыть пять мишеней, чтобы уйти в гонку. Не оставить установку полностью закрытой, а самостоятельно закрыть пять мишеней — понимаете разницу?
Если Резцова видит, что по её мишени стреляет другая спортсменка, то надо поднимать руку. Тогда судьи фиксируют нарушение и перезаряжают установку Кристины. И потом она стреляет по тем двум мишеням, которые поразила другая спортсменка. Этого сделано не было, вместо этого Резцова сделала два выстрела по закрытой установке, чтобы не уходить в гонку с патронами.
Таков правильный порядок действий: поднять руку, дождаться перезарядки мишеней, стрелять дальше. Если это отнимет время, то на финише его пересчитают — тут проблемы нет.
Видов наказания два: первый — за неиспользованные патроны, второй — за непоражённые мишени. Со слов Резцовой мы знаем, что патроны использованы — она сделала два выстрела по закрытой установке. При этом формально у неё остались две непоражённые мишени — а вдруг она бы их не закрыла? Или закрыла бы, но не двумя выстрелами? Наказание за непоражённую мишень — две минуты», — цитирует Мелихова Sports.ru.
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