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Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, Россия — 4-я

Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, Россия — 4-я
Биатлон / Кубок мира 0

Биатлонисты сборной Франции выиграли эстафету 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Вторыми финишировали норвежцы. Третьими стали австрийцы.

Сборная России заняла четвёртое место. Евгений Гараничев взял по одному дополнительному патрону на каждом рубеже и передал эстафету Матвею Елисееву с отставанием от лидера на 26 секунд. Елисеев использовал только один дополнительный патрон, но замешкался при перезарядке. В итоге отставание российской команды от лидирующей сборной Франции возросло до полутора минут. Отметим, что за французов этот этап бежал лидер Кубка мира Мартен Фуркад.

На третьем этапе Эдуард Латыпов использовал только один доппатрон, но сборная опустилась с четвёртой на седьмую позицию. На заключительном этапе Александр Логинов вернул Россию в борьбу за бронзу, но допустил лишний промах на «стойке».

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Франция – 1:18.11,2 (0+6)
2. Норвегия – отставание 1.12,2 (0+10)
3. Австрия – +1.24,3 (0+4)
4. Россия — +1.32,3 (0+5).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
18 января 2020, суббота. 16:15 МСК
Окончено
1
Франция
1:18:11.2
2
Норвегия
+1:12.2
3
Австрия
+1:24.3
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