Российские биатлонисты сохранили четвёртое место в Кубке наций
Биатлонисты сборной России сохранили четвёртое место в Кубке наций после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Лидируют норвежцы, вторыми идут французы, третьими – немцы.
Эстафету в Рупольдинге выиграли французы, вторыми стали норвежцы, третьими – австрийцы. Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов заняли четвёртое место.
В зачёт Кубка наций идут результаты спринтерской и индивидуальной гонок, а также эстафет.
По итоговому зачёту Кубка наций распределяются квоты сборных на следующий сезон.
Биатлон. Кубок наций. Мужчины
После 12 гонок
1. Норвегия – 4511.
2. Франция – 4400.
3. Германия – 3951.
4. Россия – 3851.
Со статистикой Кубка мира можно ознакомиться на «Чемпионате».
Уже не смешно. Российские биатлонисты опять остались без медали в мужской эстафете
У Логинова был шанс зацепиться за бронзу, но подвела стрельба. Исправить ошибку можно будет только на чемпионате мира.
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