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Белозёров — об эстафете: мы закладывались на бронзовую медаль

Белозёров — об эстафете: мы закладывались на бронзовую медаль
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал итоги выступления подопечных в эстафетной гонке в Рупольдинге (Германия). Усилиями Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова команда финишировала четвёртой.

«Объективно закладывались на бронзовую медаль. Французы были очень сильны в спринте, норвежцы в принципе очень быстры. Шанс нам могли дать наши друзья из Германии. Австрийцы тоже всегда создают конкуренцию. Бывает, они заваливают стрельбу, но вообще у них боевая четвёрка.

Мы уже здесь моделировали состав эстафеты на чемпионат мира. Второй этап — важный, надо ставить очень сильного спортсмена. Даже не в лучшем состоянии Елисеев доказывает, что является лидером команды. Тем более что я ставил Гараничева ещё в Канаде на первый этап, и он тогда справился. Сейчас Женя набирает ход, хорошо провёл новогодний сбор, выполнил объём аэробной работы. Стабильно держит последний круг, а это подтверждение его живости», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, Россия — 4-я
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