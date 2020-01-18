Белозёров: Елисеева выбили его рождественские веселухи

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров прокомментировал спад в результатах Матвея Елисеева.



«С Елисеевым мы хотели провести хорошую новогоднюю работу. Его выбило то, что он поехали на эти немецкие веселухи (рождественская гонка. — Прим. «Чемпионата»). Само по себе это не так много времени убивает, но логистика пострадала. Получилось, что он сделал эти побегушки, а на лыжи, по сути, встал только 2 января. Сказать, что он там что-то восстановил, это обманывать себя. По нему было больше всего напряжения. У него и так была проблема с последним кругом. В этом году мы заложили работу, которая ему входит хорошо. Для него очень большое значение имеет восстановительный процесс», — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.