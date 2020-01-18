Белозёров: не сомневаюсь, что к Олимпиаде китайцы будут очень сильны

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров отметил прогресс сборной Китая, с которой работает легендарный Уле-Эйнар Бьорндален.



«Не удивлён прогрессу китайцев. Ими пришли руководить талантливые и мастеровитые люди. Пусть даже они без опыта тренерской работы, но соревновательный опыт настолько большой, что им и так есть что сказать.

Возвращаемся к вопросу техники. Они сразу начинают ставить технику, и это сказывается очень эффективно. Второй плюс — они заключили договор, по которому лыжи им готовит сервис-бригада сборной Норвегии. По стрельбе у них великолепный французский тренер, который ставил стрельбу в том числе Мартену Фуркаду. Не сомневаюсь, они будут очень сильны к Олимпиаде», — заявил Белозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

В сегодняшней эстафете в Рупольдинге сборная Китая финишировала 18-й. При этом четвёртый номер команды Тан Цзинле провалился на последнем огневом рубеже и отправился на три штрафных круга.