Далле: утром перед эстафетой меня трясло. В гонке это не ушло, но я отдал все силы
Норвежский биатлонист Йоханнес Далле прокомментировал своё выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Команда Далле завоевала серебряные медали.
«Моя стрельба была далека от идеала, но это исключительно моя ошибка. С утра меня даже трясло, поэтому мне было не очень комфортно работать сегодня. Я понимал, что в гонке мне будет сложно с этим справиться. На дистанции тоже я шёл не слишком быстро, но ради команды отдал все силы», — передаёт слова Далле корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Напомним, победу в эстафетной гонке одержали французские биатлонисты, для которых эта победа стала первой практически за три года. Третьими стали австрийцы. Российская команда финишировала четвёртой.
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Французские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Рупольдинге, Россия — 4-я
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