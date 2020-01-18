Хованцев рассказал о возможном возвращении в сборную Малышко

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев оценил состояние Дмитрий Малышко, который был исключён из состава в декабре 2019 года. Спортсмен мог отобраться на январские этапы Кубка мира через соревнования «Ижевская винтовка», однако отказался от участия в них.
«Малышко находится на сборе и делает последнюю развивающую работу, правда, в данный момент непонятно, куда ехать, потому что в Рыбинске снега нет, хотя они гарантируют, что проведут соревнования. Но Дима прислал мне фото — там местами лед, местами нет ничего. Соревнования могут перенести, но Драчёв сказал, что организаторы гарантируют проведение.
Состояние нормальное, я сейчас общаюсь с ним по телефону. Конечно, в Рыбинске, поскольку там отбор на Европу, и оттуда едет только один человек, конкуренция будет очень сильная. Вся команда с Кубка IBU едет туда, Шопин, Бабиков будут там, состав сильный, и для того, чтобы отобраться на ЧЕ, нужно выигрывать сумму двух спринтов, которые пройдут 22 и 26 января», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».
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