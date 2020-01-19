Тренер сборной России пояснил ключевой промах Логинова в эстафете

Тренер мужской сборной России по биатлону Максим Максимов прокомментировал промах Александра Логинова во время стрельбы из положения «стоя» в эстафетной гонке этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Благодаря неточности Александра сборная России отпустила команду Австрии вперёд в борьбе за бронзовые медали.
«Безусловно, мы передали по рации, что ветровая ситуация поменялась, и Александр ни в коем случае не хотел промахнуться. Возможно, была небольшая усталость, всё-таки ему достался последний этап, где бежали серьезные соперники.
За стрельбу ему можно поставить четыре, да, был промах, но опять же — он справился первым дополнительным патроном и постарался навязать борьбу», — цитирует Максимова «Матч ТВ».
Напомним, победителями эстафеты стали биатлонисты из Франции, второе место завоевали французы.
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