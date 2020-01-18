Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Сходите на концерт Степаненко». Губерниев высмеял фанатов, восхваляющих тренера Беларуси

«Сходите на концерт Степаненко». Губерниев высмеял фанатов, восхваляющих тренера Беларуси
Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посмеялся над болельщиками, которые слишком часто меняют своё отношение к той или иной персоне в биатлоне.

«Ой, биатлонный тренер Падин неожиданно стал героем! Он так здорово работал с девочками и привозил их к успеху в кубке IBU! Болельщики ругают Хованцева, такой-сякой! Но все, видимо, забыли, как плохой тренер Падин загнал победителя Фуркада Бабикова и был причиной наших неудач!

Ребята, болельщики, рассуждающие об этом, сходите на концерт Степаненко и успокойтесь!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что ещё в прошлом сезоне Падин работал с женской резервной сборной России. В апреле 2019 года сотрудничество СБР и Падина было прекращено по инициативе Союза биатлонистов России.

Падин: результаты Хованцева — провальные Олимпиада в Нагано и ЧМ-2011 у женщин
Падин: для меня уход из сборной России по биатлону стал неожиданным
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020