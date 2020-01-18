«Сходите на концерт Степаненко». Губерниев высмеял фанатов, восхваляющих тренера Беларуси

Известный комментатор Дмитрий Губерниев посмеялся над болельщиками, которые слишком часто меняют своё отношение к той или иной персоне в биатлоне.



«Ой, биатлонный тренер Падин неожиданно стал героем! Он так здорово работал с девочками и привозил их к успеху в кубке IBU! Болельщики ругают Хованцева, такой-сякой! Но все, видимо, забыли, как плохой тренер Падин загнал победителя Фуркада Бабикова и был причиной наших неудач!

Ребята, болельщики, рассуждающие об этом, сходите на концерт Степаненко и успокойтесь!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Стоит отметить, что ещё в прошлом сезоне Падин работал с женской резервной сборной России. В апреле 2019 года сотрудничество СБР и Падина было прекращено по инициативе Союза биатлонистов России.

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