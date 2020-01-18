«В нём говорит злоба». Хованцев отметил на критику со стороны Падина

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал критическое высказывание Андрея Падина, работающего в этом сезоне в мужской команде Беларуси.



«Я читал это интервью, подробно комментировать его я не хочу, просто считаю, что в человеке говорит злоба. Он говорит, что мне везло с воспитанниками. Так мне сорок лет, получается, с ними везло! На всякий случай, у меня более семидесяти медалей с чемпионатов мира и других крупных стартов», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».



Стоит отметить, что ещё в прошлом сезоне Падин работал с женской резервной сборной России. В апреле 2019 года сотрудничество СБР и Падина было прекращено по инициативе Союза биатлонистов России.



«Он полностью не выполнял устный договор, который мы заключили, когда его пригласили на работу с женским резервом: «Первый год работаем по одному плану, который пишу я». В этом году ситуация поменялась, тренеры работают самостоятельно, потому что об этом попросило руководство, но в прошлом все было по одному плану — и Падин регулярно повышает интенсивность.



Тренировка должна идти на уровне ПАНО, лактат около 4 ммоль/л. У группы Падина показатель — около 10 ммоль/л. И такое происходило постоянно.



Более того, по итогам сезона я не хотел его убирать, просто перевести на работу с молодежью, но правление решило, что если Падин не хочет работать как договорились, то с ним нужно расстаться», — добавил Хованцев.

Падин: результаты Хованцева — провальные Олимпиада в Нагано и ЧМ-2011 у женщин