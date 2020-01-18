«В нём говорит злоба». Хованцев отметил на критику со стороны Падина

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал критическое высказывание Андрея Падина, работающего в этом сезоне в мужской команде Беларуси.
«Я читал это интервью, подробно комментировать его я не хочу, просто считаю, что в человеке говорит злоба. Он говорит, что мне везло с воспитанниками. Так мне сорок лет, получается, с ними везло! На всякий случай, у меня более семидесяти медалей с чемпионатов мира и других крупных стартов», — цитирует Хованцева «Матч ТВ».
Стоит отметить, что ещё в прошлом сезоне Падин работал с женской резервной сборной России. В апреле 2019 года сотрудничество СБР и Падина было прекращено по инициативе Союза биатлонистов России.
«Он полностью не выполнял устный договор, который мы заключили, когда его пригласили на работу с женским резервом: «Первый год работаем по одному плану, который пишу я». В этом году ситуация поменялась, тренеры работают самостоятельно, потому что об этом попросило руководство, но в прошлом все было по одному плану — и Падин регулярно повышает интенсивность.
Тренировка должна идти на уровне ПАНО, лактат около 4 ммоль/л. У группы Падина показатель — около 10 ммоль/л. И такое происходило постоянно.
Более того, по итогам сезона я не хотел его убирать, просто перевести на работу с молодежью, но правление решило, что если Падин не хочет работать как договорились, то с ним нужно расстаться», — добавил Хованцев.
- 18 января 2020
-
23:51
-
23:27
-
22:12
-
21:14
-
20:22
-
19:57
-
19:46
-
19:24
-
19:01
-
18:49
-
18:24
-
18:07
-
17:57
-
17:53
-
17:37
-
17:25
-
15:32
-
13:16
-
12:15
-
11:45
-
11:38
-
10:17
-
10:00
-
09:42
-
00:21
- 17 января 2020
-
20:35
-
20:17
-
19:55
-
19:55
-
19:22
-
18:43
-
18:31
-
18:25
-
18:17
-
18:09