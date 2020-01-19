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Васильев — о выступлении сборной в эстафете: не нужно петь песни о горькой судьбинушке

Васильев — о выступлении сборной в эстафете: не нужно петь песни о горькой судьбинушке
Биатлон / Кубок мира 0

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление российской сборной в мужской эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Команда в составе Эдуарда Латыпова, Евгения Гараничева, Матвея Елисеева и Александра Логинова финишировала четвёртой.

«Как обычно, был один лишний дополнительный патрон. Жалко, что он был на последней стрельбе.

Думаю, уходя вместе с австрийцем, Логинов спокойно просидел бы за ним, и на финише, может быть, попытался бы его обыграть. Было видно, что австриец не был готов на финише.

Физическое состояние наших ребят пока не в той кондиции, которое необходимо. Логинов на последнем круге показал не те форму и состояние, к которым мы привыкли.

Сетовать на лыжи не стоит, мы видели Гараничева, он накатывал на соперников. У Елисеева всё было нормально. Не нужно петь песни о горькой судьбинушке.

Нашим тренерам уже сейчас надо подумать о чемпионате мира и выпускать лидеров на этапах Кубка мира не на всю гоночную программу, а точечно. Дать им возможность выступить в одном-двух видах, но по полной.

В эстафете на чемпионате мира у нас есть шансы получить медали», – цитирует Васильева «Р-Спорт».

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