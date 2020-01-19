Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе КМ в Рупольдинге

Сегодня, 19 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) пройдёт женская гонка преследования. Старт запланирован на 14:15 мск.
Первой гонку начнёт лидер общего зачёта Кубка мира победительница спринта норвежка Тириль Экхофф, второй — шведка Ханна Эберг, третьей — итальянка Доротея Вирер.
Сборную России представят четыре спортсменки. Лариса Куклина стартует 36-й. Сразу за ней на дистанцию отправится Екатерина Юрлова-Перхт. Кристина Резцова начнёт гонку 42-й, Ирина Старых — 60-й.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
После женской гонки преследования в Рупольдинге пройдут аналогичные соревнования у мужчин.
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