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Олимпийская чемпионка Носкова: здорово, что на Гараничева стали делать ставку в эстафетах

Олимпийская чемпионка Носкова: здорово, что на Гараничева стали делать ставку в эстафетах
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийская чемпионка 1994 по биатлону Луиза Носкова прокомментировала выступление россиян в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германии). В частности, она выразила удовлетворение от того, что тренерский штаб начал доверять Евгению Гараничеву.

«Здорово, что Женя выступает второй раз подряд в эстафете. Раньше отчего-то говорили, что он их бегать не способен, но сейчас делают ставку. И он достойно себя проявляет. Как и, конечно, Логинов, которому немного не хватило, чтобы с седьмого места привести команду к медали. Четвёртая строчка», – приводит слова Носковой «Тюменская арена».

Эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграли французские биатлонисты. Вторыми финишировали норвежцы. Третьими стали австрийцы. Сборная России заняла четвёртое место.

Гараничев выступал на первом этапе. Он взял по одному дополнительному патрону на каждом рубеже и передал эстафету Матвею Елисееву с отставанием от лидера в 26 секунд.

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