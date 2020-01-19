Олимпийская чемпионка Носкова: здорово, что на Гараничева стали делать ставку в эстафетах

Олимпийская чемпионка 1994 по биатлону Луиза Носкова прокомментировала выступление россиян в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германии). В частности, она выразила удовлетворение от того, что тренерский штаб начал доверять Евгению Гараничеву.
«Здорово, что Женя выступает второй раз подряд в эстафете. Раньше отчего-то говорили, что он их бегать не способен, но сейчас делают ставку. И он достойно себя проявляет. Как и, конечно, Логинов, которому немного не хватило, чтобы с седьмого места привести команду к медали. Четвёртая строчка», – приводит слова Носковой «Тюменская арена».
Эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграли французские биатлонисты. Вторыми финишировали норвежцы. Третьими стали австрийцы. Сборная России заняла четвёртое место.
Гараничев выступал на первом этапе. Он взял по одному дополнительному патрону на каждом рубеже и передал эстафету Матвею Елисееву с отставанием от лидера в 26 секунд.
- 19 января 2020
-
09:54
-
01:01
-
00:26
- 18 января 2020
-
23:51
-
23:27
-
22:12
-
21:14
-
20:22
-
19:57
-
19:46
-
19:24
-
19:01
-
18:49
-
18:24
-
18:07
-
17:57
-
17:53
-
17:37
-
17:25
-
15:32
-
13:16
-
12:15
-
11:45
-
11:38
-
10:17
-
10:00
-
09:42
-
00:21
- 17 января 2020
-
20:35
-
20:17
-
19:55
-
19:55
-
19:22
-
18:43
-
18:31