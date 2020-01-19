Олимпийская чемпионка Носкова: здорово, что на Гараничева стали делать ставку в эстафетах

Олимпийская чемпионка 1994 по биатлону Луиза Носкова прокомментировала выступление россиян в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германии). В частности, она выразила удовлетворение от того, что тренерский штаб начал доверять Евгению Гараничеву.



«Здорово, что Женя выступает второй раз подряд в эстафете. Раньше отчего-то говорили, что он их бегать не способен, но сейчас делают ставку. И он достойно себя проявляет. Как и, конечно, Логинов, которому немного не хватило, чтобы с седьмого места привести команду к медали. Четвёртая строчка», – приводит слова Носковой «Тюменская арена».

Эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге выиграли французские биатлонисты. Вторыми финишировали норвежцы. Третьими стали австрийцы. Сборная России заняла четвёртое место.



Гараничев выступал на первом этапе. Он взял по одному дополнительному патрону на каждом рубеже и передал эстафету Матвею Елисееву с отставанием от лидера в 26 секунд.