Губерниев: в рупольдингском туалете ты всегда уходишь на штрафной круг

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев решил показать болельщикам биатлона, как выглядят туалеты на стадионе в Рупольдинге (Германия). Он записал видео, на котором демонстрирует писсуары, на задних стенках которых изображены мишени. Центральный «глазок» у них чёрный.

«Друзья, вы посмотрите. Какая незадача, в рупольдингском туалете ты всегда уходишь на штрафной круг. Всегда незакрытая мишень. А может, ещё кто-нибудь палит по твоей. И это вообще ужасно», — отметил комментатор.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге состоятся мужская и женская гонки преследования. «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции.

Накануне прошла мужская эстафета. Её выиграли французские биатлонисты. Вторыми финишировали норвежцы. Третьими стали австрийцы. Сборная России заняла четвёртое место.