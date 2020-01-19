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Текстовая онлайн-трансляция мужской биатлонной гонки преследования в Рупольдинге

Текстовая онлайн-трансляция мужской биатлонной гонки преследования в Рупольдинге
Биатлон / Кубок мира 0

Сегодня, 19 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) пройдёт мужская гонка преследования. Старт запланирован на 16:30 мск.

Первым гонку начнёт лидер общего зачёта Кубка мира победитель спринта француз Мартен Фуркад. Вторым на дистанцию уйдёт его соотечественник Кентен Фийон Майе, третьим — немец Бенедикт Долль.

Сборную России представят четыре спортсмена. Александр Логинов стартует одиннадцатым. Под 17-м номером на дистанцию отправится Матвей Елисеев. Евгений Гараничев начнёт гонку 53-м, Эдуард Латыпов — 55-м.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

Накануне прошла мужская эстафета. Её выиграли французские биатлонисты. Вторыми финишировали норвежцы. Третьими стали австрийцы. Сборная России заняла четвёртое место.

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