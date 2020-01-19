Текстовая онлайн-трансляция мужской биатлонной гонки преследования в Рупольдинге

Сегодня, 19 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) пройдёт мужская гонка преследования. Старт запланирован на 16:30 мск.
Первым гонку начнёт лидер общего зачёта Кубка мира победитель спринта француз Мартен Фуркад. Вторым на дистанцию уйдёт его соотечественник Кентен Фийон Майе, третьим — немец Бенедикт Долль.
Сборную России представят четыре спортсмена. Александр Логинов стартует одиннадцатым. Под 17-м номером на дистанцию отправится Матвей Елисеев. Евгений Гараничев начнёт гонку 53-м, Эдуард Латыпов — 55-м.
«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
Накануне прошла мужская эстафета. Её выиграли французские биатлонисты. Вторыми финишировали норвежцы. Третьими стали австрийцы. Сборная России заняла четвёртое место.
- 19 января 2020
-
14:57
-
14:22
-
14:21
-
14:11
-
14:10
-
14:10
-
11:23
-
11:15
-
09:54
-
01:01
-
00:26
- 18 января 2020
-
23:51
-
23:27
-
22:12
-
21:14
-
20:22
-
19:57
-
19:46
-
19:24
-
19:01
-
18:49
-
18:24
-
18:07
-
17:57
-
17:53
-
17:37
-
17:25
-
15:32
-
13:16
-
12:15
-
11:45
-
11:38
-
10:17
-
10:00
-
09:42