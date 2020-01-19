К. Резцова — об индивидуальной гонке: если хорошо стрелять, то можно забраться и в топ-6

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась ожиданиями от предстоящей гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).



«Всё достаточно плотно. В минуте большая группа человек. Если хорошо стрелять, то можно забраться и в топ-6. В Анси мне не нравилась такая погода, а здесь снег, наоборот, придаёт уверенности. Он немного притормозит всех. И тогда, может быть, у нас тоже будет шанс приблизиться к ним. Вдруг снег нам поможет?» — цитирует Резцову «Матч ТВ».



Напомним, индивидуальная гонка в Рупольдинге началась в 14:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию события.