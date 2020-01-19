Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

У Бреза лучший ход в гонке преследования в Рупольдинге, Старых уступила меньше минуты

У Бреза лучший ход в гонке преследования в Рупольдинге, Старых уступила меньше минуты
Биатлон / Кубок мира 0

Француженка Жюстин Бреза показала лучший ход в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Её чистое время прохождения дистанции составило 28 минут 33,4 секунды.

Вторую скорость на дистанции показала немка Денизе Херман — + 14,5 секунды. Третий ход у финской спортсменки Кайсы Мякяряйнен — +20,0.

Быстрейшей из россиянок стала Ирина Старых. Она уступила Бреза 59,5 секунды.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Женщины. Спринт. Лыжный ход

1. Жюстин Бреза (Франция) — 28.33,4
2. Денизе Херрман (Германия) — +14,5
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +20,0…
15. Ирина Старых (Россия) — +59,5…
27. Лариса Куклина (Россия) — +1.13,4…
30. Кристина Резцова (Россия) — +1.16,8…
36. Екатерина Юрлова-Перхт ( Россия) — +1.25,3.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020