У Бреза лучший ход в гонке преследования в Рупольдинге, Старых уступила меньше минуты

Француженка Жюстин Бреза показала лучший ход в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Её чистое время прохождения дистанции составило 28 минут 33,4 секунды.



Вторую скорость на дистанции показала немка Денизе Херман — + 14,5 секунды. Третий ход у финской спортсменки Кайсы Мякяряйнен — +20,0.



Быстрейшей из россиянок стала Ирина Старых. Она уступила Бреза 59,5 секунды.



Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия

Женщины. Спринт. Лыжный ход



1. Жюстин Бреза (Франция) — 28.33,4

2. Денизе Херрман (Германия) — +14,5

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +20,0…

15. Ирина Старых (Россия) — +59,5…

27. Лариса Куклина (Россия) — +1.13,4…

30. Кристина Резцова (Россия) — +1.16,8…

36. Екатерина Юрлова-Перхт ( Россия) — +1.25,3.