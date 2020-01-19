У Бреза лучший ход в гонке преследования в Рупольдинге, Старых уступила меньше минуты

Француженка Жюстин Бреза показала лучший ход в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Её чистое время прохождения дистанции составило 28 минут 33,4 секунды.
Вторую скорость на дистанции показала немка Денизе Херман — + 14,5 секунды. Третий ход у финской спортсменки Кайсы Мякяряйнен — +20,0.
Быстрейшей из россиянок стала Ирина Старых. Она уступила Бреза 59,5 секунды.
Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг, Германия
Женщины. Спринт. Лыжный ход
1. Жюстин Бреза (Франция) — 28.33,4
2. Денизе Херрман (Германия) — +14,5
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +20,0…
15. Ирина Старых (Россия) — +59,5…
27. Лариса Куклина (Россия) — +1.13,4…
30. Кристина Резцова (Россия) — +1.16,8…
36. Екатерина Юрлова-Перхт ( Россия) — +1.25,3.
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