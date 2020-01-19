Куклина: главное, что мы приходим в чувства перед главным стартом — чемпионатом мира

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Допустив два промаха, она финишировала 19-й.



«Заминка на первой «стойке»? Не могла справиться с дыханием, и каждый выстрел приходилось откладывать. Просто захлёбывалась в своём же дыхании. Это случилось не из-за слишком быстрого хода. Наоборот, мы шли в толпе очень медленно. Пошло перевосстановление — для меня это страшно. На первом круге сегодня опять было очень тяжело, но с каждым кругом становилось легче.



Пропуск эстафеты? Это было общим решением с тренерами. Пришли к выводу, что мне необходим отдых. Действительно, я очень давно не отдыхала. Чувствуется, что немного восстановилась. Или просто прошла акклиматизация и высокогорье начало «отпускать».



На прогресс в результатах нужно смотреть в контексте не Поклюки, а главного старта сезона — чемпионата мира. Главное, что мы приходим в чувства», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Победу в гонке преследования одержала норвежка Тириль Экхофф, второй к финишу пришла Паулина Фиалкова из Словакии, бронзовую медаль завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. Куклина стала лучшей из россиянок.